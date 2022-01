Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Gronau (ots)

Zwei Schwerverletzte und circa 50.000 Euro Schachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend in Gronau-Epe. Ein 48 Jahre alter Gronauer querte den Gildehauser Damm vom Merschgarten aus kommend in die Speestraße. Dabei beachtete er nicht die Vorfahrt eines 27 Jahre alten Gronauers. Dieser hatte den Gildehauser Damm aus Richtung Agathastraße kommend in Richtung Engbrinkkamp befahren. Die Fahrzeuge kollidierten, wobei der Unfallverursacher von der Feuerwehr aus seinem stark deformierten Auto befreit werden musste. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in das Medisch Spectrum Twente in Enschede.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell