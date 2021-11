Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich - 93-jährige Beifahrerin leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall am Montag, um 14.45 Uhr, im Kreuzungsbereich Wulfener Straße/ Rekener Straße/ Rhader Straße/ Lippramsdorfer Straße erlitt eine 93-jährige Dorstenerin leichte Verletzungen. Ein 57-jähriger Dorstener fuhr mit seinem Auto auf der Wulfener Straße in Richtung Rekener Straße. Zeitgleich fuhr ihm ein 23-jähriger Autofahrer aus Herten entgegen, der dann nach links auf die Lippramsdorfer Straße abbog. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Während die beiden Fahrer unverletzt blieben, erlitt die Beifahrerin des 57-Jährigen leichte Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Beide Autos wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme blieb der Kreuzungsbereich voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 10.000 Euro.

