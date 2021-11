Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Pedelec-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall am Sonntag, gegen 13.30 Uhr, erlitt eine Pedelec-Fahrerin schwere Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die Fahrzeuge der Unfallbeteiligten waren nicht mehr fahrbereit. Das Auto wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 4.600 Euro. Beide Unfallbeteiligte kommen aus Herten. Zuvor war eine 72-jährige Autofahrerin auf der Backumer Straße in Richtung Riedstraße unterwegs. An der Einmündung zur Richterstraße stieß sie mit einer 71-jährigen Pedelec-Fahrerin zusammen, die von der Richterstraße, nach links, auf die Backumer Straße abbog. Die Zweiradfahrerin wurde seitlich auf das Auto aufgeladen und fiel anschließend zu Boden. Sie war weiterhin ansprechbar. Die Autofahrerin fuhr im Anschluss noch gegen einen Baum und blieb dann dort stehen. Sie verließ ihr Auto selbstständig und war unverletzt.

