POL-RE: Recklinghausen: Mädchen verunglücken mit E-Scooter

Recklinghausen (ots)

Im Bereich August-Schmidt-Ring/Douaistraße hat es heute Vormittag einen Verkehsunfall gegeben, bei dem zwei Schülerinnen leicht verletzt wurden. Die beiden 11- und 12-jährigen Mädchen aus Recklinghausen fuhren gegen 10.25 Uhr an einer Fußgängerampel über die Straße und wurden dabei von einer 49-jährigen Autofahrerin aus Olfen erfasst, die gerade angefahren war. Nach ersten Erkenntnissen sind die Schülerinnen möglicherweise bei "rot" gefahren. Sie waren zu Zweit auf einem E-Scooter unterwegs. Beiden wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie kamen zur weiteren Untersuchung bzw. Behandlung ins Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Was man als E-Scooter-Fahrer beachten muss und was man darf und was nicht, das steht auf unserer Internetseite (siehe auch Flyer zum Herunterladen):

https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/regeln-fuer-stadtflitzer

