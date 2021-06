Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt++

Oldenburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Apen ist am gestrigen Nachmittag gegen 16:20 Uhr ein 53jähriger Motorradfahrer aus der Gemeinde Apen schwer verletzt worden. Ein 21jähriger Führer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine, ebenfalls aus Apen, befuhr mitsamt Anhänger die Ammerlandstraße in Richtung Ocholt, als er beim Linksabbiegen auf ein Feld den entgegenkommenden Motorradfahrer übersah. Es kam zu einer Kollision beider Fahrzeuge. Durch den Aufprall erlitt der Motorradfahrer schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An dem Motorrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Am landwirtschaftlichen Gespann entstand lediglich geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell