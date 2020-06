POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.06.2020 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Bad Mergentheim-Rengershausen: Telefonbetrug - Falscher Polizeibeamter

Die Polizei warnt vor Trickbetrügern, die sich telefonisch über Wertgegenstände oder Vermögensverhältnisse erkundigen. In dem betreffenden Fall hatte ein Unbekannter am Freitag bei einem Ehepaar gegen 11.30 Uhr angerufen. Er behauptete dreist, dass er von der Polizei sei und Erkenntnisse über die Machenschaften einer kriminellen Bande habe. Angeblich versuchten diese mit der Hilfe einer Bank Zugriff auf die Konten der beiden zu gelangen. Nach dieser Lügengeschichte stellte der "falsche" Polizist Fragen zu Besitztümern der Personen. Anschließend forderte er das Ehepaar auf, ihre Konten zu leeren und der Polizei zur Verwahrung bei einem vereinbarten Treffen zu übergeben. Gegen 21.00 Uhr fand die Übergabe eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags an den Betrüger statt.

Die Polizei rät zu besonderer Vorsicht und Skepsis bei derartigen Anrufen. Sollte sich ein Unbekannter nach Wertgegenständen oder anderen persönlichen Daten erkundigen, ist es wichtig, nicht darauf einzugehen, das Gespräch schnell abzubrechen und die richtige Polizei zu verständigen. Dabei sollten Betroffene auf keinen Fall die Rückwahltaste drücken, sondern die Nummer der zuständigen Dienststelle wählen.

Die Trickbetrüger nutzten dabei teilweise eine Technik, mit der eine beliebige Telefonnummer, zum Beispiel die Nummer 110, als Anrufernummer auf dem Display erscheint.

Hinter solchen Anrufen steckt nicht die Polizei und vermutlich handelte es sich dabei um die Vorbereitungshandlungen für Straftaten. Aus diesem Grund gibt das Polizeipräsidium Heilbronn nochmals folgende Sicherheitshinweise:

- Die Polizei ruft nie unter der Polizeinotrufnummer 110 an. - Sprechen sie mit Unbekannten nie über ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Lassen sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. - Verständigen Sie, wenn sie sich unsicher sind oder bei verdächtigen Anrufen die Polizei. Diese ist unter der Nummer 110 rund um die Uhr für sie erreichbar.

