Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Diebstahl aus Umkleidekabine +++

Oldenburg (ots)

Gestern Abend kam es zu einem Diebstahl aus einer Umkleidekabine eines Sportvereins, die Polizei sucht Zeugen.

Am Montagabend, in der Zeit von 18.30 - 20.00 Uhr, fand das Training eines Sportvereins an der Maastrichter Straße statt. Die Spieler hatten sich hierzu in der Umkleidekabine umgezogen und auf das Spielfeld begeben.

Nachdem diese nach Trainingsende in ihre Kabine zurückkehrten, stellten die Spieler den Diebstahl ihrer Wertsachen fest. Derzeit ist davon auszugehen, dass mehrere Mobiltelefone, Wertsachen und Kleidungsstücke in einem Gesamtwert von mehreren tausend Euro entwendet wurden. Während des Trainings konnten durch einen Zeugen drei auffällige Personen im Bereich der Umkleidekabinen beobachtet werden, die aber nicht weiter beschrieben werden können.

Die Polizei sucht daher Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können. Diese können sich unter der Rufnummer 0441 - 7904115 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell