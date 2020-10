Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Versuchter Aufbruch eines Tabernakels in Hartenfels

Hartenfels (ots)

Am Sonntag, dem 25.10.2020 in der Zeit von 08:00 - 16:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter im Kath. Pfarramt St. Antonius in Hartenfels das Tabernakel der Kirche aufzubrechen, was jedoch misslang. Entwendet wurde nichts.

Die Polizei Montabaur bittet etwaige Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02602/9226 0 zu melden.

