Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: 17jährige Rollerfahrerin stürzt nach Vorfahrtsverletzung in Ekern; Verursachender Pkw-Führer entfernt sich unerlaubt+++

Oldenburg (ots)

Bereits am Freitag Nachmittag gegen 16:25 h kommt es im Bad Zwischenahner Ortsteil Ekern zu einem Unfall. Eine 17jährige Rollerfahrerin aus der Gemeinde Edewecht will aus der Straße Im Vieh nach links in die Straße Zur Tonkuhle nach Edewecht abbiegen. Von hier kommt nach Angaben der jungen Frau ein schwarzer Geländewagen / Cabrio, vermutlich Jeep Wrangler oder ähnliches Modell, und nimmt ihr die Vorfahrt. Die Rollerfahrerin muss ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, kommt hierdurch zu Fall und verletzt sich leicht. Am Roller entsteht Sachschaden. Der Pkw-Fahrer entfernt sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Laut Rollerfahrerin soll sich zum Unfallzeitpunkt ein Fahrradfahrer in Unfallortnähe befunden haben. Dieser oder auch anderweitige Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bad Zwischenahn unter der Telefonnummer 04403-927-0 zu melden.

