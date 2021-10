POL-RE: Recklinghausen: Wohnungsinhaber verscheucht Einbrecher

Polizeipräsidium Recklinghausen

Recklinghausen (ots)

Am Schwerter Weg stieg am Donnerstag, gegen 14 Uhr, ein bislang unbekannter Mann in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Ein Fenster stand zum Lüften weit auf. Diese Gelegenheit machte sich der Täter zu Nutze. Der anwesende Wohnungsinhaber (71) entdeckte den Fremden jedoch kurz nach dessen Einstieg, woraufhin der Unbekannte sofort die Flucht ergriff. Beute hatte er nicht gemacht. Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben: 20 bis 25 Jahre alt, ca. 1,80m groß, schlank, bekleidet mit einer blauen Jeanshose und einer roten Jacke.

Hinweise zum flüchtigen Einbrecher nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

"Zu Hause sein" ist ein guter Einbruchsschutz. Wie Sie Ihr Zuhause ansonsten schützen können, erfahren Sie unter anderem von unseren Experten der Kriminalprävention: Am Samstag, 30.10.2021, gibt es einen Beratungsstand unserer Kriminalprävention, zwischen 11 Uhr und 15 Uhr, auf dem Vorplatz am Erlbruch 38 in der Recklinghäuser Innenstadt. Außerdem stehen die Experten allen Bürgerinnen und Bürgern am Sonntag, 31.10.2021 (von 10 Uhr bis 15 Uhr), in Form einer technischen Fachberatung per Telefon zur Verfügung: 02361 55 3340. Weitere Infos finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5058265

