Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Motorradfahrerin bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf der Gladbecker Straße sind am Donnerstagnachmittag eine Auto- und eine Motorradfahrerin zusammengestoßen. Die 52-jährige Motorradfahrerin aus Bottrop wurde dabei verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 71-jährige Autofahrerin aus Bottrop gegen 17.10 Uhr von einem Tankstellengelände auf die Gladbecker Straße in Richtung Innenstadt abbiegen. Dabei stieß sie mit der Motorradfahrerin zusammen, die ebenfalls in Richtung Innenstadt unterwegs war. Die Frau stürzte und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Die genauere Schadenshöhe wird noch ermittelt. Die Unfallstelle war vorübergehend gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell