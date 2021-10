Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Fußgängerin beim Ausparken erfasst

Recklinghausen (ots)

Auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Straße Lorenkamp wurde am Donnerstagnachmittag eine Frau angefahren und verletzt. Eine 51-jährige Autofahrerin aus Haltern am See war gegen 15.35 Uhr dabei, rückwärts auszuparken. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 66-jährigen Fußgängerin aus Haltern am See, die gerade an dem Auto vorbeigehen wollte. Die 66-Jährige stürzte und wurde dabei vermutlich schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Es entstand kein nennenswerter Sachschaden.

