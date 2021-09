Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 13-Jährigen beraubt

Ludwigshafen (ots)

In der Bessemerstraße wurde am 26.09.2021, gegen 16 Uhr, ein 13-Jähriger von drei Jugendlichen angesprochen und aufgefordert sein Bargeld auszuhändigen. Sie drohten ihm schließlich körperliche Gewalt an, sodass der 13-Jährige sein Geld übergab. Anschließend ging er nach Hause und berichtetet seinem Vater vom Vorfall. Gemeinsam gingen beide noch einmal zurück und sprachen die Jugendlichen an. Hierbei forderte der Vater das Geld seines Sohnes zurück. Davon zeigten sich das Dreiergespann unbeeindruckt und drohten ihm. Dabei habe einer der Jugendlichen ein Messer in der Hand gehalten. Durch Nachbarn konnte eine körperliche Auseinandersetzung verhindert werden, sodass es bei einem verbalen Streit blieb. Die Jugendlichen flüchteten schließlich.

Sie konnten wie folgt beschrieben werden: Jugendlicher 1: Etwa 15 Jahre alt, langes zum Zopf gebundenes Haar, Bärtchen, graues Shirt.

Jugendlicher 2: 13-14 Jahre alt, korpulent, er trug ein schwarzes Oberteil.

Jugendlicher 3: 14-15 Jahre, etwa 1,90 m groß, dunkel gekleidet.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell