POL-RE: Herten: Radfahrer an Ampel angefahren

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Langenbochumer Straße/Backumer Straße ist am Donnerstagnachmittag ein Radfahrer aus Marl angefahren und verletzt worden. Der 67-Jährige überquerte gegen 14.30 Uhr die Langenbochumer Straße an der Ampel und wurde dabei von einem 83-jährigen Autofahrer aus Herten erfasst, der von der Backumer Straße auf die Langenbochumer Straße abbiegen wollte. Der Radfahrer wurde leicht verletzt, einen Rettungswagen lehnte er ab. Sein Pedelec wurde beschädigt, die genaue Schadenshöhe ist noch unklar.

