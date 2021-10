Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

An der Berliner Straße beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten Wagen und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. An dem grauen Opel Zafira entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Die Flucht ereignete sich am Mittwoch, zwischen 7 Uhr und 10.30 Uhr.

Castrop-Rauxel

Einen Schaden von ca. 3.000 Euro hinterließ ein Unbekannter an einem geparkten Daimler-Benz (schwarz) an der Oberen Münsterstraße. Der Unbekannte verursachte die Beschädigung vergangenen Donnerstag (21.10.) zwischen 05.55 und 15.45 Uhr. Hinweise zum Verursacher liegen bislang nicht vor.

Herten

An der Ewaldstraße verursachte eine unbekannte Autofahrerin einen Schaden von schätzungsweise 2.500 Euro an einem anderen Wagen. Eine Zeugin beobachtete die Unfallflucht. Die bislang Unbekannte fuhr auf der Ewaldstraße in Richtung Zentrum und touchierte dann, ca. 100m nach der Königsberger Straße, einen geparkten BMW (weiß). Der Spiegel an der Fahrerseite ist abgebrochen. Die Flüchtige wird als etwa 70 bis 90 Jahre alt beschrieben. Sie hatte dichtes, graues Haar und sei untersetzt. Unterwegs war sie mit einem dunklen Wagen, älteres Modell. Unfallzeit: Heute, 07.25 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

