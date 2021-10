Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Zusammenstoß zwischen Auto- und Fahrradfahrer

Recklinghausen (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 08:55 Uhr, kam es zu einem Unfall zwischen einer 32-jährigen Radfahrerin und einem 59-jährigen Autofahrer. Der 59-jährige Autofahrer aus Haltern am See fuhr auf der Holtwicker Straße in Richtung Bahnhof. Am Roost-Warendin-Platz bog er nach links, auf den dortigen Parkplatz ab. Im Einmündungsbereich des Roost-Warendin-Platzes kam es zum Zusammenstoß mit einer 32-jährigen Fahrradfahrerin, die entgegen der Einbahnstraße unterwegs war. Die 32-jährige Frau aus Haltern am See stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen fuhr sie in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden (ca. 2.100 Euro).

