Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Zeugen nach Einbrüchen bzw. Diebstahl gesucht

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf einem ehemaligen Zechengelände an der Knappenstraße waren mutmaßliche Kupferdiebe unterwegs - entsprechende Tatbeute konnte noch vor Ort gefunden und sichergestellt werden. Eine Zeugin hatte dort am späten Mittwochabend verdächtige Geräusche gehört und die Polizei alarmiert. Die mutmaßlichen Täter liefen daraufhin in Richtung Prosperstraße weg. Größere Mengen Kupfer und eine Tüte mit Werkzeug hatten die Täter offensichtlich zum Abtransport bereitgelegt. Wie sich herausstellte, hatten die Täter wohl ein Fenster aufgehebelt, um ins Gebäude zu kommen. Mit im Einsatz waren auch Polizeihunde. Nach den Tätern wird noch gesucht. Sie wurden wie folgt beschrieben: 1) Mitte 20, ca. 1,75m groß, dunkle Haare, dunkle Augen, korpulent, Bart (Schnauzbart, im unteren Bereich Drei-Tage-Bart), bekleidet war die Person mit einer Mütze, einem dunklen Kapuzenpullover, einer dunklen Jeans und schwarzen Schuhen. 2) Mitte 20, ungefähr 1,65m groß, schmale Statur, dunkel gekleidet. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Castrop-Rauxel:

Auf der Rieperbergstraße sind unbekannte Täter in ein Feuerwehr-Gerätehaus eingebrochen, haben Gegenstände gestohlen und mit Feuerlöschern gesprüht. Nach bisherigen Erkenntnissen liegt die Tatzeit zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag. Die Täter nahmen unter anderem ein Funkgerät und zwei Kettensägen mit. Außerdem wurden mehrere Feuerlöscher geleert - und der Inhalt großflächig versprüht. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf Tatverdächtige geben können oder Verdächtiges beobachtet haben.

Herten:

Auf der Ewaldstraße sind unbekannte Täter zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen in ein Wohn- und Geschäftshaus eingebrochen. Nachdem sie im Hausflur waren, hebelten die Täter eine Tür zu einem Ladenlokal auf und suchten dort nach Diebesgut. Nach bisherigen Erkenntnissen nahmen die Einbrecher mehrere Weinflaschen mit.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

