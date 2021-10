Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Handy und Geld gestohlen - Zeugen nach Überfall gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Raubüberfall auf der Bahnhofstraße. Im Bereich des Bahnübergangs Ebel wurde dort am Mitwochmittag, gegen 13.50 Uhr, ein 29-jähriger Bottroper von zwei unbekannten Tätern bedroht. Gleichzeitig verlangten die Beiden Bargeld. Als der 29-Jährige das Geld überreichte, nahmen die Täter auch das Handy des Bottropers an sich und liefen in Richtung Südring-Center davon. Die beiden Männer wurden wie folgt beschrieben: etwa 30 bis 35 Jahre alt, einer mit Basecap, der andere mit Halbglatze, beide trugen blaue Jeans und hatten "trainierte" Figuren. Einer trug eine schwarze Lederjacke, der andere einen schwarzen Parka. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

