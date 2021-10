Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Frau "verschreckt" Einbrecher - Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Auf der Lütkestraße hat es am Mittwochabend, gegen 19.30 Uhr, einen versuchten Wohnungseinbruch gegeben. Ein oder meherere unbekannte Täter waren auf eine Garage geklettert, um dann eine Terrassentür aufzuhebeln. Die Bewohnerin hörte verdächtige Geräusche und auch die Täter bemerkten offensichtlich, dass jemand zu Hause war. Sie liefen daraufhin weg, gestohlen wurde nichts. Eine Beschreibung der mutmaßlichen Einbrecher gibt es nicht. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können.

"Zu Hause sein" ist ein guter Einbruchsschutz. Wie Sie Ihr Zuhause ansonsten schützen können, erfahren Sie unter anderem von unseren Experten der Kriminalprävention:

Am Samstag, 30.10.2021, gibt es einen Beratungsstand unserer Kriminalprävention, zwischen 11 Uhr und 15 Uhr, auf dem Vorplatz am Erlbruch 38 in der Recklinghäuser Innenstadt.

Außerdem stehen die Experten allen Bürgerinnen und Bürgern am Sonntag, 31.10.2021 (von 10 Uhr bis 15 Uhr), in Form einer technischen Fachberatung per Telefon zur Verfügung: 02361 55 3340.

Weitere Infos finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5058265

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell