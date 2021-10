Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Zusammenstoß auf Fußgängerfurt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall an der Ecke Gladbecker Straße/ Julius- Ambrunn - Straße verletzte sich ein 45-jähriger Fahrradfahrer. Der Zweiradfahrer aus Dorsten querte die Gladbecker Straße in Richtung Nordwesten. Er nutzte hierfür die Fußgängerampel. Zeitgleich bog eine 55-jährige Autofahrerin aus Essen von der Julius- Ambrunn - Straße auf die Gladbecker Straße ab. Es kam zum Zusammenstoß, aufgrund dessen der Fahrradfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Rettungskräfte fuhren in ein Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich Mittwochnachmittag, gegen 13.40 Uhr.

