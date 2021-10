Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Alleinunfall - Fahrer schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu heute (02.45 Uhr) fuhr ein 18-jähriger Marler mit seinem Auto auf der Hülsbergstraße in Richtung Marler Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und blieb schließlich auf der Seite liegen. Die Unfallörtlichkeit leigt etwa in Höhe der ehemaligen Schachtanlage 6. Beide Airbags lösten aus und die Frontscheibe war gesplittert. Ein Zeuge sah den verunfallten Wagen und informierte die Polizei. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer. Rettungskräfte fuhren ihn in ein Krankenhaus. Vor Ort ergaben sich erste Hinweise auf den Konsum von Drogen. Daher wurde dem Fahrer im Krankenhaus eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen. Im verunfallten Auto fanden die Polizisten vermutlich Drogen auf (geringe Menge). Sie stellten die aufgefundenen Substanzen sowie den Führerschein des Verletzten und auch ein Handy sicher. Das Auto (Totalschaden) wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell