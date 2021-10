Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Wohnungeinbrüche (Ergänzung der Tatzeit)

Recklinghausen (ots)

An der Herner Straße brachen unbekannte Täter in ein Haus ein. Dienstagnachmittag, zwischen 16 Uhr und 17:30 Uhr, hebelten sie ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zum Objekt. Diverse Räumlichkeiten wurden durchsucht. Um sich Zutritt zu verschaffen verursachten sie einen erheblichen Sachschaden. Bevor sie durch das Fenster ins Innere gelangten, versuchten sie die Hauseingangstür, die Kellertür sowie den Hintereingang gewaltsam aufzuhebeln. Der 57-jährige Bewohner war während der Tatausführung Zuhause und schlief. Die Täter entkamen unerkannt mit Bargeld und Schmuck.

Zu einem weiteren Einbruch kam es an der Husemannstraße. Unbekannte Täter warfen, in der Zeit von Samstag (12 Uhr) bis heute (11.30 Uhr), die Verglasung eines Fensters ein und verschafften sich so Zutritt zur Wohnung(Hochparterre). Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entkamen mit Schmuck.

Hinweise nimmt die das zuständige Kriminalkommissariat unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegen.

Anmerkungen:

Allgemeine Tipps, wie man sein Haus vor Einbrechern schützen kann, gibt es auf der Internetseite "Interaktives Haus": https://www.k-einbruch.de/sicherheitstipps/interaktives-haus/

Weitere Informationen zum Thema "Riegel vor" und den Beratungsangeboten der Polizei finden Sie hier: https://recklinghausen.polizei.nrw/node/9803

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell