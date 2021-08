Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisgau-Hochschwarzwald/ Breitnau: Gestürzter Radfahrer

Freiburg (ots)

Breitnau

Ein 13-jähriger Junge, welcher mit einer Gruppe eines Junior Camps am Donnerstag, den 05.08.2021, gegen 10:50 Uhr mit seinem Fahrrad in Breitnau, Hintereck, unterwegs war, stürzte, vermutlich aufgrund einer Fehlbedienung der Bremse, über den Fahrradlenker und erlitt hierbei eine Fraktur des Unterarms. Er wurde durch das DRK in eine Klinik zur weiteren ärztlichen Versorgung

