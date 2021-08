Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bresigau-Hochschwarzwald/ Titisee-Neustadt: Unfall - Verletzter Radfahrer

Freiburg (ots)

Zu einer Kollision zwischen einem 14-jährigen Radfahrer und der 45-jährigen Fahrerin eines Pkws kam es am Donnerstag, 05.08.2021, gg. 16:42 Uhr. Der Radfahrer befuhr den Radweg entlang der Freiburger Straße, von Titisee kommend in Richtung Neustadt, und wollte hierbei die Jostalstraße überqueren. Die 45-jährige Pkw-Fahrerin übersah hierbei den Radfahrer und kollidierte mit diesem. Er stürzte hierbei und zog sich leichte Schürfwunden zu. Nachdem die beiden Unfallbeteiligten kurz miteinander gesprochen hatten, verließ die Unfallverursacherin den Unfallort, ohne ihre Personalien bekanntzugeben. Kurze Zeit später bemerkte der junge Radfahrer jedoch einen Schaden an seinem Fahrrad und verständigte hierauf die Polizei. Durch einen Zeugen, welcher den Unfall beobachten konnte, konnte das Fahrzeug sowie die Fahrerin ermittelt werden. Der Schaden am Fahrrad des 14-Jährigen wird auf ca. 300,00 EUR geschätzt.

