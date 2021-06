Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Hausbrand

Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am frühen Sonntagmorgen gegen 02.00 Uhr ein unbewohntes Wohnhaus an der Reichweinstraße in Brand.

Die Löscharbeiten dauerten bis Sonntagmittag an.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell