Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 73-Jährige schlägt Frau mit Handtasche und leistet Widerstand - Passanten solidarisieren sich gegen Polizisten

Ludwigsburg (ots)

Nachdem am Donnerstag eine 73-Jährige ohne erkennbaren Grund am Busbahnhof in der Mercedesstraße in Sindelfingen einer anderen Frau mit ihrer Handtasche zweimal auf den Kopf schlug, verständigten Mitarbeiter des Vollzugsdienstes der Stadt Sindelfingen gegen 12:25 Uhr die Polizei.

Anstatt sich wie aufgefordert gegenüber den Polizeibeamten auszuweisen, reagierte die Frau zunächst nicht und weigerte sich die Ausweispapiere vorzuzeigen. Im weiteren Verlauf der Kontrolle beleidigte sie die Polizisten und schrie herum.

Als die Polizeistreife die Frau nach Ausweispapieren durchsuchen wollte, reagierte sie aggressiv und versuchte mehrfach nach den Beamten zu schlagen. Eine geregelte Kommunikation war nicht möglich, da die 73-Jährige nur wirre Wortfetzen von sich gab. Um weitere Angriffe zu unterbinden, legten die Polizisten der Frau Handschließen an.

Durch das laute Geschrei der Frau erregte sie die Aufmerksamkeit herumstehender Passanten. Diese mischten sich verbal in die Maßnahmen der Polizei ein. Um die 73-Jährige zum Dienstwagen zu bringen war die Hinzuziehung einer zweiten Polizeistreife notwendig. Während sich immer wieder Passanten einmischten, trat die Frau um sich und versuchte auch die Beamten im Gesicht zu treffen. Hierbei mussten sich die Polizeibeamten aus der Menge heraus als Rassisten beschimpfen lassen.

Nachdem auf der Dienststelle die Identität der Frau geklärt werden konnte, wurde sie in eine psychiatrische Einrichtung gebracht und dort aufgenommen. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte dauern noch an.

