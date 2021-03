Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 05.03.2021

Bild-Infos

Download

Offenbach (ots)

Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

Filmbeitrag nach Vergewaltigung einer Frau in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY" - Bad Orb

(tl) Nach einer Vergewaltigung, die sich im Juni 2019 in einem Wald bei Bad Orb zugetragen hatte (wir berichteten), sendet das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) am Mittwoch, 10. März 2021, um 20.15 Uhr, in der Sendung "Aktenzeichen XY ungelöst" einen Filmbeitrag zu dem noch ungeklärten Fall.

Nach den bisherigen Ermittlungen saß das Opfer, eine 48 Jahre alte Frau, am Tattag, dem 1. Juni 2019, auf einer Bank im Wald am Rande eines Wanderweges. Dort soll sie von dem bislang unbekannten Täter unter anderem mit einem Messer bedroht und einen Abhang hinuntergestoßen worden sein. Nachdem er sie in ein Gebüsch gezerrt hatte, soll er das Opfer vergewaltigt haben - dabei gehen die Ermittler davon aus, dass sich die Tatausführung über eine längere Zeitspanne hinzog. Der Täter, der scheinbar auch psychisch auffällig war, verschwand nach dem Übergriff in grobe Richtung Molkenberg.

Die Staatsanwaltschaft Hanau und die zuständige Kriminalpolizei in Gelnhausen fahnden, wie ebenfalls berichtet, mittlerweile mit einem Phantombild nach dem Gesuchten.

Live in die Sendung zugeschaltet wird dabei Oberstaatsanwalt Dominik Mies von der Staatsanwaltschaft Hanau, der den Fall an dem Abend nochmals näher beleuchten wird.

Die Ermittler erhoffen sich durch die Sendung neue und womöglich entscheidende Hinweise - diese werden am Mittwochabend direkt im Fernsehstudio, bei der Kripo unter der Rufnummer 06181 100-123 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

Hinweis: Das Phantombild ist dieser Meldung nochmals als Bilddatei beigefügt.

Offenbach, 05.03.2021, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell