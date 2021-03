Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Veranstaltungen in Offenbach verliefen weitestgehend friedlich

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Polizei spricht von friedlichen Veranstaltungen - Offenbach

(hf) Am Donnerstag fanden am Nachmittag im Bereich um das Rathaus und im Büsingpark mehrere Veranstaltungen statt, denen die Polizei einen weitestgehend friedlichen Verlauf bescheinigte - es wurden bislang keine Meldungen über verletzte Personen bekannt. Die Vorbereitungen zu den Veranstaltungen begannen bereits am Donnerstagmorgen mit der Vollsperrung der Berliner Straße zwischen Waldstraße und Kaiserstraße, die bis in die frühen Abendstunden aufrechterhalten wurde. Hierdurch kam es den ganzen Tag über zu Verkehrs-beeinträchtigungen. Dies betraf auch den Bereich Nordend, wo ab 16.00 Uhr ein Aufzug durchgeführt wurde. Während der eigentlichen Veranstaltungen am Nachmittag kam es durch einige Teilnehmer zu Versuchen, die Absperrungen zu übersteigen - dies wurde durch die Polizei konsequent unterbunden. Im Verlauf des Einsatzes nahm die Polizei insgesamt sieben Personen zur Feststellung der Identität nach verschiedenen Verstößen vorrübergehend fest.

Offenbach, 04.03.2021, Pressestelle, Henry Faltin

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell