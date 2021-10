Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Frontalzusammenstoß - drei Personen leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Frontalzusammenstoß in einer Engstelle der Kampstraße verletzten sich die beiden Fahrzeugführer sowie ein Beifahrer leicht. Gegen 07.30 Uhr des heutigen Morgens fuhr ein 43-jähriger Lkw-Fahrer aus Marl auf der Kampstraße in Richtung Lipper Weg. Zeitgleich kam ihm ein 45-jähriger Düsseldorfer mit seinem Auto auf der Kampstraße entgegen. In einer Engstelle, zwischen der Wolfener Straße und der Ludwigshafener Straße, kam es zum Zusammenstoß. Aufgrund der Wucht des Aufpralls wurde das Auto auf den Bürgersteig geschleudert und kam schließlich vor einer Laterne zum Stehen. In dem Auto des Düsseldorfers befand sich noch ein 42-jähriger Beifahrer aus Gladbeck. Alle drei Verletzten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gefahren. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro.

