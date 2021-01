Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - Nach Unfall geflüchtet, Zeugen gesucht

Rheinmünster (ots)

Die Begegnung mit einem entgegenkommenden Sattelzug auf der L 75 bei Rheinmünster, führte am Donnerstagmorgen einen anderen Lkw direkt in das Bankett und in der Folge zu einer zeitweisen Sperrung der Landstraße. Gegen 6:45 Uhr war ein 59 Jahre alter Lkw-Fahrer von Hügelsheim kommend in Fahrtrichtung Rheinmünster unterwegs, als ihm eine Sattelzugmaschine rund einen Meter auf seiner Fahrspur entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Endfünfziger mit seinem LKW-Gespann nach rechts aus. Hierdurch wurde das Bankett auf rund 150 Meter Länge, sowie mehrere Leitpfosten beschädigt. Ein Schaden von rund 2.000 Euro waren die Folge. Zur Bergung des in Schräglage befindlichen verunfallten Fahrzeuges und der 39 Tonnen Ladung, mussten ein Kran und Sicherungsseile eingesetzt werden. In dieser Zeit war die L 75 voll gesperrt. Ungeachtet des Unfalles setzte der unbekannte Fahrer der entgegenkommenden Sattelzugmaschine seine Fahrt fort. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, wenden sich unter der Telefonnummer 07223 99097-0 an die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Bühl.

