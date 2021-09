Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Weinkellerei

Bad Bergzabern (ots)

In der Nacht vom 16. auf den 17.09.21 stiegen bisher unbekannte Täter in eine Weinkellerei in der Kurfürstenstraße ein. Dort durchsuchten sie alle Räumlichkeiten und entwendeten PC`s mit Zubehör, eine Kaffeemaschine, einen eingebauten Tresor und Bargeld sowie eine Palette Wein (Portugieser Weißherbst, lieblich). Für den Abtransport entwendeten sie weiterhin einen firmenneigenen weißen Ford Transit mit SÜW-Kennzeichen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 20.000 EUR.

