Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht Jockgrim

Zeugen gesucht

Jockgrim (ots)

In der Zeit vom 15.09.2021 zwischen 19:00 Uhr und 16.09.2021 10:00 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Landauer Straße in Jockgrim. Der unbekannte Unfallflüchtige beschädigte, vermutlich bei einem Wendevorgang, einen vor einer dort befindlichen Absperrung geparkten PKW. Die Polizeiinspektion Wörth sucht Zeugen des Unfalls und nimmt Hinweise telefonisch unter 07271/9221-0 oder per E-Mail unter piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.

