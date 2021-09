Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht Kandel

Zeugen gesucht

Kandel (ots)

Am 16.09.2021 gegen 16:00 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Goethestraße in Kandel. Der Unfallflüchtige musste seinen PKW aufgrund von Gegenverkehr in eine Parklücke zurücksetzen. In diesem Rahmen touchierte er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW. Bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug soll es sich laut einer Zeugenaussage um einen schwarzen Transporter gehandelt haben. Die Polizeiinspektion Wörth sucht Zeugen des Unfalls und nimmt Hinweise telefonisch unter 07271/9221-0 oder per E-Mail unter piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.

