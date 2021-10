Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 17.20 Uhr, rollte ein 52-jähriger Castrop-Rauxeler mit seinem Mofa rückwärts und stieß dabei gegen die 35-jährige Fußgängerin, die ebenfalls aus Castrop-Rauxel kommt. Die 35-jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der Unfallort liegt an der Freiheitsstraße (vor einem Lebensmittelgeschäft), zwischen dem Gevelskamp und der B235.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell