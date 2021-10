Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter: Einbrecher von Bewohnern überrascht - Polizei sucht Zeugen

Hilter (ots)

Am Donnerstagabend, um 22 Uhr, sind Unbekannte in eine Wohnung eines freistehenden Einfamilienhauses in der Straße "Vossbrook" eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten im Wohnungsinneren mehrere Räume nach Wertsachen. Die Anwohner, die sich zur Tatzeit im Wohnzimmer aufhielten, wurden durch den Lärm auf die Einbrecher aufmerksam. Die Täter, die zwischenzeitig mehrere technische Gerät und Kleingeld an sich nahmen, entkamen unerkannt und flüchteten schließlich vom Tatort, der sich in der Nähe der Natruper Straße befindet. Die Polizei aus Dissen nimmt Hinweise zu verdächtigen Personen, die sich zur Tatzeit im Bereich der Straße "Vossbrook" aufgehalten haben, unter 05421/921390 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell