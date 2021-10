Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Zeugen nach Unfallflucht auf dem Lutterdamm gesucht

Bramsche (ots)

Am Montagnachmittag, um 16.05 Uhr, befuhr ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug den Lutterdamm in Richtung Bramscher Innenstadt. In Höhe der Hausnummer 9 fuhr er an einem am rechten Fahrbahnrand parkenden Lkw vorbei. Beim Wiedereinordnen auf den rechten Fahrstreifen touchierte der Unbekannte den LKW und beschädigte diesen am linken hinteren Blinker. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher oder seinem Fahrzeug nimmt die Polizei aus Bramsche unter 05461/915300 entgegen.

