Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/Bruchmühlen: Unbekannte zapfen 200 Liter Diesel aus einem LKW ab - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Mittwochnachmittag (16.15 Uhr) und Donnerstagmorgen (07.00 Uhr) verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Baustelle am "Sandhorstweg". Unweit des dortigen Kindergartens machten sich die Unbekannten an einem LKW zu schaffen. Sie entleerten auf unbekannte Weise den Tank, welcher mit etwa 200 Liter Diesel gefüllt war. Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder die Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Melle unter 05422/920600 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell