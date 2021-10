Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Sonnenhügel: Fenster steht auf Kipp - Einbrecher verschafft sich Zugang ins Haus

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, gegen 04.55 Uhr, verschafft sich ein unbekannter Täter Zugriff zu einem Wohnhaus in der "Potsdamer Straße". Durch ein auf "Kipp" stehendes Fenster greift der Unbekannte in den Innenraum des Hauses und kann so das danebenliegende Fenster öffnen. Der Eindringling klettert hinein, durchwühlt einige Schränke und entwendet eine Spielekonsole. Durch den Hausbewohner wird der Einbrecher in seinem Vorhaben gestört und flüchtet in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei unter 0541/327-3203 oder -2215 entgegen.

