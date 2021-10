Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen/Bohmte: Aufgefundenes Diebesgut - Polizei sucht Eigentümer

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, gegen 01.00 Uhr, wurden Bohmter Polizisten während ihrer Streifenfahrt auf eine männliche Person an einer Tankstelle in der Straße "Im Felde" aufmerksam. Bei der anschließenden Personenkontrolle fanden die Beamten in einem nahegelegenen Gebüsch mögliches Diebesgut. Bei den aufgefundenen Gegenständen handelt es sich um:

- ein schwarzes Trekkingrad der Marke "Radon" - eine Fahrradlampe - ein Lautsprecher-Soundsystem für Computer mit Verteiler und Zubehörkabeln der Marke "Fujiitsu" - eine gelbgrüne Handsäge - ein roter Nothammer

Personen, die Hinweise zu möglichen Eigentümern der genannten Gegenstände geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Bohmte unter 0541/9710 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell