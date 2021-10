Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Fahrraddiebstahl in der Karmannstraße

Osnabrück (ots)

Zwischen Mittwochmittag (14 Uhr) und Mittwochabend (18 Uhr) hat sich ein Unbekannter in der Karmannstraße an einem Pedelec der Marke "Bulls" zu schaffen gemacht. Der Täter knackte das zur Sicherung abgebrachte Faltschloss und nahm das hochwertige E-Bike von einem Fahrradständer auf dem Parkplatz eines Automobilwerks an sich. Mit dem schwarzen Zweirad flüchtete der Unbekannte schließlich vom Tatort. Hinweise zu der Tat oder dem Täter nimmt die Polizei aus Osnabrück unter 0541/327-3203 oder -2115.

