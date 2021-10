Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Unbekannter Fahrzeugführer beschädigt Blumenbeet in Schwagstor - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Montagnachmittag in der Zeit von 16.30 Uhr und 17.00 Uhr befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die Straße "Am Bramberg" in Fürstenau Schwagstor. Bei seiner Fahrt durch die Siedlung kam der Unbekannte auf Höhe der Hausnummer 33 von seinem Weg ab und fuhr gegen einen dortigen Holzpoller. Durch den Zusammenstoß löste sich der Poller aus seiner Betonfassung und das umliegende Beet wurde beschädigt. Die Polizei in Fürstenau bittet um Hinweise auf den Unfallverursacher und dessen Fahrzeug unter 05901/961480 oder 05439/9690.

