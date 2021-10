Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: E-Bike in der Innenstadt gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Montag zwischen 13.25 Uhr und 17.30 Uhr, knackten Unbekannte in der "Herrenteichstraße" das Faltschloss eines hochwertigen silbernen E-Bikes. Das Zweirad der Marke "Centurion" war vor dem dortigen Parkhaus einer Modekette abgestellt. Anschließend machten sich die Gesetzesbrecher mit ihrer Beute aus dem Staub. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei in Osnabrück unter 0541/327-3203 oder -2215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell