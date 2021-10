Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: BMX-Fahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Transporter

Osnabrück (ots)

Am Dienstagmittag, um 12.50 Uhr, befuhr ein Fahrzeugführer mit seinem Transporter die "Neuenkirchener Straße" in Fahrtrichtung Melle. An einer Ampel beabsichtigte der 54-Jährige nach rechts auf den "Engelgarten" abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs fuhr ein Unbekannter mit seinem Fahrrad auf den Ford vom Typ "Tourneo" des Mannes auf. Durch den Zusammenstoß entstand ein nicht geringer Sachschaden an dem Kastenwagen. Der unbekannte Zweiradfahrer verließ jedoch die Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Melle sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem flüchtigen Fahrradfahrer unter 05422/920600 geben können. Vermutlich handelt es sich bei dem Fahrrad um ein BMX-Fahrrad.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell