Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Brandstiftung auf Spielplatz - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Am frühen Mittwochabend um 17.30 Uhr kam es auf dem Spielplatz Rathausallee zu einem gemeinsamen Einsatz von der Feuerwehr und Polizei. Unbekannte Personen zündeten einige Rollen Klopapier im oberen Teil der dortigen Mühle an. Durch aufmerksame Passanten wurde der Brand versucht zu löschen und die Rettungskräfte alarmiert. Die Feuerwehr Wallenhorst konnte das restliche Feuer schnell löschen. Durch die Brandstiftung entstanden leichte Brandschäden an der Mühle. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können werden gebeten sich bei der Polizei Wallenhhorst unter 05407/857000 oder 05461-915300 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell