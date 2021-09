Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 04.09.2021

Goslar (ots)

Einbruch in Gartenlaube

Im Tatzeitraum von Donnerstag, 02.09.2021, und Freitag, 03.09.2021, ist es im Kleingartenverein Seesen an der Bundesstraße 243 zu insgesamt fünf Einbruchsdiebstählen gekommen. Die unbekannten Täter drangen jeweils durch Aufhebeln der hölzernen Türen in die Gartenlauben ein. Aus den Lauben wurden diverse Gegenstände entwendet. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 700,00 Euro. Wer Hinweise zu den Taten geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.

Diebstahl aus Augenoptikergeschäft

Am Freitag, 03.09.2021, gegen 13.45 Uhr, ist es zu einem Diebstahl einer Sonnenbrille aus einem Augenoptikerfachgeschäft in der Jacobsonstraße in 38723 Seesen gekommen. Es entstand ein Schaden in Höhe von 180,00 Euro. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-9440, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 03.09.2021, im Zeitraum zwischen 12.50 Uhr und 16.00 Uhr, stieß ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer gegen das Fahrzeug des Geschädigten, welches auf dem Schützenplatz in der Straße An der Masch in 38723 Seesen in Seesen abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 500,00 Euro. Wer Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381/944-0, in Verbindung zu setzen.

Diebstahl aus einem Kellerraum

Am Freitag, 03.09.2021, wurde der Diebstahl von mehreren Umzugskartons aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Posener Straße in 38723 Seesen angezeigt. Hierbei wurde auch die Tür des Kellerraumes beschädigt. Es entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 230,00 Euro. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-9440, in Verbindung zu setzen.

