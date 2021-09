POL-GS: Polizeistation Braunlage: Verkehrsunfallflucht in Braunlage

Polizeiinspektion Goslar

Bereits am Montag, dem 30.08.2021, im Zeitraum zwischen 15.50 Uhr und 16.15 Uhr fährt ein bislang unbekannter Unfallverursacher vermutlich beim Ein oder Ausparken gegen einen, auf einem Supermarkt Parkplatz "Am Buchholzplatz", Bereich "Aldi" geparkten blauen PKW Audi A6 eines 47jährigen aus Braunlage. Hierdurch entsteht am Audi ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000,- Euro (komplette Beifahrerseite betroffen). Der Unfallverursacher entfernt sich vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten Folge zu leisten und begeht somit dem Straftatbestand der Verkehrsunfallflucht § 142 StGB. Zum Unfallzeitpunkt war der Parkplatz, sowie die Supermärkte relativ stark frequentiert. Die Polizei Braunlage bittet daher um Hinweise zum Unfallverursacher unter der Rufnummer 05520/93260.

