Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 01.09.2021

Goslar (ots)

Diebstahl aus Kellerraum

Goslar. Am Sonntag, zwischen 01.00 Uhr und 10.00 Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter durch Entfernen eines Vorhangschlosses in einen Kellerraum in der Wolfenbütteler Straße und entwendete Sportschuhe im Wert von ca. 80 Euro. Anschließend wurde die Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung verlassen und ein vom Täter mitgebrachtes Vorhangschloss an die Tür gehängt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

Graffiti im Neuwerksgarten

Goslar. Ein bislang unbekannter Täter beschmierte eine Steinmauer im Neuwerksgarten mit bis Montagsilberfarbener Sprühfarbe. Der Tatzeitraum wird von Donnerstag 17.00 Uhr, bis Montag, 09.30 Uhr angegeben. Die erforderlichen Beseitigungskosten werden auf ca. 600 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, mögen sich unter 05321-339-0 mit der Polizei Goslar in Verbindung setzen.

Verkehrsunfallflucht

Goslar. Am Dienstag, gegen 14.00 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Lkw gegen ein Verkehrszeichen in der Wallstraße, Ecke Bergdorfstraße. Zeugen, die Angaben zum Fahrzeugtyp und Kennzeichen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell