POL-GS: Pressebericht der Polizeiinspektion Goslar vom 31.08.2021

Jugendliche beim Diebstahl erwischt

Goslar. Am Montagabend gegen 19:30 Uhr, wurden in einem Discounter in der Hildesheimer Straße wurden zwei Jungen im Alter von 13- und 14 Jahren bei einem gemeinschaftlich begangenen Diebstahl erwischt. Beide hatten versucht, Socken und Kosmetikartikel mit einem Warenwert von über 40 Euro zu entwenden. Die Polizei übergab die Tatverdächtigen im Anschluss an die Erziehungsberechtigten.

Sachbeschädigung an Pkw

Goslar. In der Zeit von Freitag, 12.00 Uhr, bis Montag, 08.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter einen in der Propst-Gerhard-Straße geparkten Pkw Kia am linken Außenspiegel. Dem geschädigten Goslarer entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Goslar. Am Montag kam es zwischen 09.20 Uhr und 10.45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Tappenstraße in Höhe der dortigen Sparkasse. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Ausparken gegen einen Pkw Hyundai mit Goslarer Kennzeichen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

Vorfahrt missachtet

Goslar. Am Montag, gegen 12.40 Uhr, kam es auf der Immenröder Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 71-jährige Goslarerin befuhr mit ihrem Pkw Seat die K25 aus Richtung Probsteiburg in Richtung Immenrode. An der Kreuzung zur B241 übersah sie einen in Richtung Vienenburg fahrenden 42-jährigen Mann aus Nordharz, der in einem Suzuki unterwegs war. Durch den Zusammenstoß geriet der Suzuki ins Schleudern, überschlägt sich mehrfach und kommt auf dem Fahrzeugdach auf dem angrenzenden Feld zum Liegen. Glücklicherweise wurde der 42-jährige nur leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

