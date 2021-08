Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 31.08.2021

Verkehrsunfall

Am Montag, 30.08.2021, gegen 14:50 Uhr, kam es im Johannisweg in Rhüden zu einem Verkehrsunfall. Ein 49-jähriger Radfahrer setzte zum Überholen eines vor ihm fahrenden PKW an und übersah dabei, dass der PKW nach links abbiegen wollte. Bei dem folgenden Bremsmanöver stürzte der Radfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Zusammenstoß konnte durch das Bremsen verhindert werden.

Verkehrsunfallflucht

Bereits in der Zeit vom 23. August bis zum 25. August beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ein Zaunelement einer Umzäunung in der Triftstraße in Seesen. Hierdurch entstand Sachschaden in einer Höhe von etwa 200 Euro an dem Zaunelement. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Seesen in Verbindung zu setzen.

Diebstahl von Kennzeichenschildern

In der Zeit vom 27. August bis zum 30. August wurden beide Kennzeichenschilder eines PKW entwendet, der auf einem Firmengelände in der Braunschweiger Straße in Seesen abgestellt war. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Seesen in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung

Bei einem in der Baderstraße in Seesen abgestellten PKW wurden in der Nacht vom 29. August auf den 30. August alle vier Reifen durch einen bislang unbekannten Täter zerstochen. Weiterhin wurden die Windschutzscheibe und die Beifahrerscheibe eingeschlagen. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Seesen in Verbindung zu setzen.

