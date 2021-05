Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall und Verkehrsunfallfluchten

Aalen (ots)

Blaufelden: Unfall beim Abbiegen

Am Donnerstag kurz nach 11:00 Uhr war ein 32-Jähriger mit einem Traktor der Marke Massey-Ferguson auf der L1001 von Blaufelden in Richtung Schrozberg. Ein 77-Jähriger folgte in einem Opel-PKW dem Traktor. Etwa 800 Meter vor Ortsbeginn Schrozberg wollte der Traktor-Fahrer nach links auf einen Feldweg abbiegen. Gleichzeitig wollte der Opel-Fahrer den vorausfahrenden Traktor überholen. Als der Opel und der Traktor etwa auf der gleichen Höhe waren, zog der Traktor-Fahrer nach links und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. An dem Opel entstand dabei ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro. An dem Traktor entstand offenbar kein Schaden.

Crailsheim: Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 12:25 Uhr und 12:55 Uhr beschädigte der bislang unbekannte Fahrer eines roten PKW einen auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes entlang der Schönebürgstraße geparkten VW Passat. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro an dem VW. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher unter Telefon 07951 480-0.

Gaildorf: Verkehrsunfallflucht

Eine Zeugin konnte am Donnerstag gegen 10:30 Uhr beobachten, wie der Fahrer eines PKW der Marke VW beim Einparken in eine Parklücke auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Bahnhofstraße einen dort geparkten roten Mini Cooper. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der VW-Fahrer unerlaubt von der Örtlichkeit. In der Zeit, in der die Zeugin den Unfall an der Kundeninformation des Supermarktes melden wollte, fuhr offenbar auch der oder die Fahrerin des Mini Cooper vom Parkplatz.

Die Polizei Gaildorf bittet um weitere Zeugenhinweise bzw. den Fahrer oder die Fahrerin des Mini Cooper sich unter Telefon 0797195090 zu melden.

